ضبط تشكيل عصابي لسرقتهم «أجنبي» بأحد شوارع الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:30 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول من قيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقاته بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 الجاري حال سيره بمنطقة فيصل فوجئ بقيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بخطف حقيبة اليد خاصته وبداخلها مبلغ مالي وبعض متعلقاته وفروا هاربين.

أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش ومركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة ومبلغ مالي.

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، كما تبين ارتكابهم عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ اللازم بشأنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.