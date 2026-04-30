الرئيس السيسى: نسبة البطالة فى مصر انخفضت إلى 6.2%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 04:27 مساءً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وأشار الرئيس السيسى فى سياق كلمته، إلى الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة، موضحاً أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى ٦.٢٪؜، مؤكداً أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.