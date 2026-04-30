الداخلية تعلن مد مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 07:26 مساءً - لفتة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عن مد فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل يبدأ من أول مايو 2026.

كلنا واحد توفر مستلزمات الأسرة بجودة عالية وبأسعار مخفضة

وتأتي هذه الخطوة لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل نسبة الخصم فيها إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات التجارية والصناعية ومديريات الأمن بكافة المحافظات.

عروض جديدة من كلنا واحد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قررت الوزارة التوسع بشكل غير مسبوق في أعداد الكيانات المشاركة بدءاً من 10 مايو الجاري، حيث وصل إجمالي المنافذ والفروع إلى 3477 منفذاً، تشمل 3093 سلسلة تجارية، و109 محلات جزارة، بالإضافة إلى 107 قافلة متحركة و168 شادراً رئيسياً وفرعياً في الميادين العامة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية دورها المحوري من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة في الشوارع والميادين الرئيسية، لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لكل مواطن في قرى ومدن مصر.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على خريطة المنافذ والسرادقات كاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، في إطار سعي الوزارة الدائم لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين.