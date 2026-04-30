أخبار مصرية

أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي.. وناجي لسيراميكا والمصري في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:25 مساءً - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة بيراميدز وإنبي، المقرر إقامتها غداً الجمعة 1 مايو 2026 ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية "مرحلة اللقب" بمسابقة دوري القسم الأول، علي ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

حكم مباراة بيراميدز وإنبي

 

ويقود طاقم التحكيم الدولي أمين عمر كحكم ساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال كمساعد أول، ومحمد عاطف الزناري كمساعد ثانٍ.

 

كما سيتواجد هشام القاضي حكماً رابعاً، بينما يتولى علاء صبري مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة عمرو الشناوي.


 

 

حكم مباراة سيراميكا والمصري
 

يتولى محمود ناجي إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

 

ويعاون ناجي كلاً من: سمير جمال، هاني خيري، وأحمد عبد الله كحكم رابع.

 

ويتولى وائل فرحان إدارة المباراة كحم لتقنية الفيديو، ويعاونه هيثم الشريف.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا