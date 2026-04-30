الرئيس السيسى يكرم نخبة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 06:25 مساءً - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نخبة من عمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال، تقديرا لإسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية والعمل النقابي والخدمي.



وسام العمل من الطبقة الأولى



شمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الأولى لـ عادل عبد الفضيل أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، تقديرا لمشاركته في إعداد وتطوير عدد من قوانين العمل، إضافة إلى تكريم موسى محمد حسن، ومثل اسم الراحل عطية عبد الباري.



وسام العمل من الطبقة الثانية



كما شمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الثانية لكل من صفية السيد أحمد تقديرا لدورها في دعم حقوق المرأة العاملة، وعادل أحمد عمران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، لمساهمته في تطوير اللوائح ورفع كفاءة العاملين.



نوط الامتياز من الطبقات المختلفة



ومنح الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الأولى لكريمة عبد الرحمن حسن بوزارة العمل تقديرا لدورها في تنظيم سوق العمل، بينما حصلت عطيات سيد محمود على نوط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لمسيرتها في مجال العلاقات الدولية والتشريعات العمالية، كما شمل التكريم وائل همام فؤاد بنوط الامتياز من الطبقة الثالثة.



تقدير رسمي لدور العمال



ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الدولة على تقدير الكفاءات العمالية والنقابية، ودعم النماذج المتميزة التي أسهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز مسار التنمية في مصر.