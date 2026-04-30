أخبار مصرية

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الشهداء بمحافظة شمال سيناء ويوجه بسرعة التنفيذ

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 12:34 مساءً - تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مركز شباب الشهداء بمحافظة شمال سيناء، والذي يجري العمل على إنشائه حاليًا، للوقوف على معدلات التنفيذ ومراحل الإنجاز بالمشروع.

 

واطلع الوزير خلال الزيارة على مستجدات الأعمال الإنشائية، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول نسب الإنجاز والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع.

 

ومن المقرر أن يضم المركز، عقب الانتهاء من إنشائه، مجمع ملاعب رياضية متكامل، ومبنى اجتماعي لخدمة الأنشطة المختلفة، إلى جانب منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

 

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان خروج المشروع بالشكل اللائق وتحقيق الاستفادة القصوى منه فور افتتاحه.

 

وأكد الوزير حرص الوزارة على التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية، لما تمثله من أهمية في تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

