رئيس الوزراء يعلن نمو الناتج المحلى الإجمالى بـ5% بالربع الثالث من 2025/26

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 07:24 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل "بشكل مبدئي" 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.