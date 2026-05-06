نعرض لكم الان تفاصيل خبر أشرف سالمان: نحتاج إلى خفض الإنفاق في الموازنة وترك المساحة للقطاع الخاص من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 07:07 مساءً - قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق ورئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية ومؤسس ورئيس مجموعة أور كابيتال في هذا المقطع مع أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة دوت الخليج، إن ضبط الدين يبدأ بزيادة الناتج المحلي الذي يتبعه ارتفاع الضرائب والإيرادات.
يناقش برنامج دوت الخليج بودكاست مسيرة أحد قادة مجتمع الأعمال والاستثمار والاقتصاد، ويرصد وجهة نظره في عدد من قضايا الاقتصاد الملحة
يعد البرنامج ويقدمه كل من: أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج
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