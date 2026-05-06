البنك المركزي المصري: ارتفاع أرصدة الذهب إلى 19.2 مليار دولار في أبريل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 07:07 مساءً - يارا الجنايني– كشف البنك المركزي المصري المصري عن تسجيل أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي نحو 19.201 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 19.188 مليار دولار في مارس، بزيادة بلغت نحو 13 مليون دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى نحو 554 مليون دولار بنهاية أبريل، مقابل 548 مليون دولار في مارس، بزيادة قدرها 6 ملايين دولار.

قيمة العملات الأجنبية ترتفع إلى 33.7 مليار دولار

كما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي إلى 33.257 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 33.097 مليار دولار في مارس، بزيادة بلغت نحو 160 مليون دولار.

صافي الاحتياطي النقدي يصعد 178 مليون دولار إلى 53 مليار دولار

وفي المجمل، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس، بزيادة قدرها نحو 178 مليون دولار.

