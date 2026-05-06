ارتفاع فى الحرارة غدا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 08:18 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس 7 مايو 2026، ​ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً.

​أهم الظواهر الجوية المتوقعة:

- شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​- نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

​- اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من (40 إلى 70) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3.5) متر.

- ​السحب: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

القاهرة:

​العظمى: 27 درجة.

​الصغرى: 15 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 23 درجة.

​الصغرى: 14 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 22 درجة.

​الصغرى: 13 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 30 درجة.

​الصغرى: 14 درجة.

​قنا:

​العظمى: 34 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 34 درجة.

​الصغرى: 20 درجة.