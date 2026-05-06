المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عدداً من الفعاليات المجتمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات مدنية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 08:18 مساءً - استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى توفيرالحياة الكريمة للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين ، كذلك توزيع عدد (5000) حصة غذائية مجانية على الأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، كما تم إفتتاح محطتين للمياه والصرف الصحى بقرى المحافظة وذلك ضمن مشروع حياة كريمة.





يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم .