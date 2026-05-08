النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

الرئيسية أخبار مصرية

نائب: رسائل الرئيس السيسى من الإمارات تؤكد موقف مصر الثابت لحماية الأمن العربى

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائب: رسائل الرئيس السيسى من الإمارات تؤكد موقف مصر الثابت لحماية الأمن العربى

نائب: رسائل الرئيس السيسى من الإمارات تؤكد موقف مصر الثابت لحماية الأمن العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 02:18 مساءً - أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية في توقيت شديد الحساسية، حيث تعكس هذه الزيارة عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، وتبرهن على أن التنسيق المصري الإماراتي يلعب دورا في حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الإقليمية المتسارعة.

 

تضامن مصر الكامل مع الإمارات

وأضاف "أبو الفتوح"، أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أعلن خلالها تضامن مصر الكامل مع الإمارات، ورفضها القاطع لأي اعتداءات إيرانية أو تهديدات تمس سيادتها، تجسد عقيدة الدولة المصرية الثابتة بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مشيراً إلى أن مقولة "ما يمس الإمارات يمس مصر" ليست مجرد شعار سياسي بل هي رسالة ردع حاسمة لكل من يحاول العبث باستقرار المنطقة، وتأكيد على أن مصر ستظل دائماً السند والظهير القوي لأشقائها في مواجهة أي أخطار خارجية.

 

 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحذير الرئيس من التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، يكشف حجم المخاطر الناتجة عن اتساع رقعة الصراعات، مما يستوجب ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمات عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية الجادة، لافتاً إلى أن مصر تضع ثقلها السياسي والدبلوماسي لمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، وتدعو دائماً إلى تغليب لغة العقل والحلول السلمية لضمان مستقبل الشعوب وعدم ارتفاع حدة التصعيد من جديد.

 

 

 

التناغم بين القيادة المصرية والإماراتية يمثل صمام أمان حقيقي

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن القاهرة تتحرك على كافة الأصعدة لنزع فتيل الأزمات المشتعلة من خلال اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة، مؤكداً أن التناغم بين القيادة المصرية والإماراتية يمثل صمام أمان حقيقي وقوة دفع نحو استعادة التوازن في الشرق الأوسط، بما يضمن الحفاظ على كيانات الدول الوطنية ومقدراتها في وجه التدخلات الإقليمية التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

النائبة حنان وجدي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات وعمان تعكس قوة التحالف العربي وتؤكد وحدة الموقف تجاه قضايا المنطقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق