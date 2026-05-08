نائب: رسائل الرئيس السيسى من الإمارات تؤكد موقف مصر الثابت لحماية الأمن العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 02:18 مساءً - أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية في توقيت شديد الحساسية، حيث تعكس هذه الزيارة عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي، وتبرهن على أن التنسيق المصري الإماراتي يلعب دورا في حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الإقليمية المتسارعة.

تضامن مصر الكامل مع الإمارات

وأضاف "أبو الفتوح"، أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أعلن خلالها تضامن مصر الكامل مع الإمارات، ورفضها القاطع لأي اعتداءات إيرانية أو تهديدات تمس سيادتها، تجسد عقيدة الدولة المصرية الثابتة بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مشيراً إلى أن مقولة "ما يمس الإمارات يمس مصر" ليست مجرد شعار سياسي بل هي رسالة ردع حاسمة لكل من يحاول العبث باستقرار المنطقة، وتأكيد على أن مصر ستظل دائماً السند والظهير القوي لأشقائها في مواجهة أي أخطار خارجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحذير الرئيس من التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، يكشف حجم المخاطر الناتجة عن اتساع رقعة الصراعات، مما يستوجب ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتسوية الأزمات عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية الجادة، لافتاً إلى أن مصر تضع ثقلها السياسي والدبلوماسي لمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، وتدعو دائماً إلى تغليب لغة العقل والحلول السلمية لضمان مستقبل الشعوب وعدم ارتفاع حدة التصعيد من جديد.

التناغم بين القيادة المصرية والإماراتية يمثل صمام أمان حقيقي

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن القاهرة تتحرك على كافة الأصعدة لنزع فتيل الأزمات المشتعلة من خلال اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة، مؤكداً أن التناغم بين القيادة المصرية والإماراتية يمثل صمام أمان حقيقي وقوة دفع نحو استعادة التوازن في الشرق الأوسط، بما يضمن الحفاظ على كيانات الدول الوطنية ومقدراتها في وجه التدخلات الإقليمية التي تستهدف زعزعة الاستقرار.