وزير الخارجية يلتقي وزير الشئون الخارجية الهندي على هامش اجتماع وزراء خارجية البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 03:30 مساءً -

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، مع د. سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، مؤكداً اعتزام مصر المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم تدشينها عام ٢٠٢٣، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وثمّن الوزير عبد العاطي نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، التي عُقدت في نيودلهي في أكتوبر ٢٠٢٥، وما عكسته من تقارب في الرؤى إزاء عدد من القضايا الدولية، وحرص مشترك على تعزيز التعاون جنوب–جنوب، مؤكداً أهمية البناء على مخرجاتها خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وانتظام انعقاد آليات التشاور، مشيراً إلى انعقاد الجولة الرابعة عشرة من المشاورات السياسية بالقاهرة في فبراير ٢٠٢٦، والتطلع لعقد الجولة الخامسة من مشاورات مكافحة الإرهاب في نيودلهي خلال مايو الجاري.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية ترجمة نتائج هذه اللقاءات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستعرضا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦، بما في ذلك تطبيق سياسات نقدية مرنة ونظام سعر صرف مرن، بما أسهم في تحسين أداء الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار. كما تناول فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل تصنيع مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشجعاً الشركات الهندية على التوسع في استثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما توفره من حوافز تنافسية وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والشراكة الدفاعية، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

وفي إطار التعاون متعدد الأطراف، جدد الوزير عبد العاطي التهنئة للهند بمناسبة توليها رئاسة تجمع البريكس لعام ٢٠٢٦، مؤكداً الحرص على دعم نجاح الرئاسة الهندية بما يعزز مصالح دول الجنوب العالمي.

وفيما يخص تطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أهمية دعم جهود إعادة الإعمار، والتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض الرؤية المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.

ومن جانبه، د. جايشانكار حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.