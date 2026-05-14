الهرمون الذكي: صيحة جديدة في عالم الرشاقة لمراقبة التقلبات الهرمونية.. إليكِ التفاصيل

ترامب يدعو الرئيس الصيني لزيارة أمريكا.. والأخير: نحن أهم ثنائي بالعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 03:30 مساءً - في كلمته الافتتاحية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأدبة العشاء الرسمية، وصف الرئيس الصيني شي جين بينج العلاقات الأمريكية الصينية بأنها الأهم في العالم، وحذر الجانبين من إفسادها.

وقال: أجريت اليوم مع الرئيس ترامب نقاشات معمقة حول العلاقات الصينية الأمريكية والديناميكيات الدولية والإقليمية. ونحن نؤمن بأن العلاقات الصينية الأمريكية هي أهم علاقة ثنائية في العالم، وعلينا أن نجعلها ناجحة ونحافظ عليها

شي جين بينج: الصين والولايات المتحدة يخسران من المواجهة

وأضاف: يستفيد كل من الصين والولايات المتحدة من التعاون ويخسران من المواجهة. يجب أن يكون بلدانا شريكين لا خصمين.

وتابع: اتفقنا أنا والرئيس ترامب أيضاً على بناء علاقة صينية أمريكية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، لتعزيز التنمية المطردة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم.

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه حظي باستقبالٍ رائع لا مثيل له ويضيف أنه أجرى مع شي جين بينج محادثاتٍ مثمرة في وقت سابق من اليوم، حيث سنحت لهما فرصةٌ ثمينة لمناقشة العديد من القضايا.

ترامب: وجودي في الصين شرف عظيم

وقال: لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أكون معكم، واختتم ترامب خطابه بدعوة شي جين بينج وزوجته، بنج لي يوان، لزيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

