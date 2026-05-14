ترامب يدعو الرئيس الصيني لزيارة أمريكا.. والأخير: نحن أهم ثنائي بالعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 03:30 مساءً - في كلمته الافتتاحية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأدبة العشاء الرسمية، وصف الرئيس الصيني شي جين بينج العلاقات الأمريكية الصينية بأنها الأهم في العالم، وحذر الجانبين من إفسادها.

وقال: أجريت اليوم مع الرئيس ترامب نقاشات معمقة حول العلاقات الصينية الأمريكية والديناميكيات الدولية والإقليمية. ونحن نؤمن بأن العلاقات الصينية الأمريكية هي أهم علاقة ثنائية في العالم، وعلينا أن نجعلها ناجحة ونحافظ عليها