الهرمون الذكي: صيحة جديدة في عالم الرشاقة لمراقبة التقلبات الهرمونية.. إليكِ التفاصيل

وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي على هامش اجتماع وزراء خارجية البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 03:30 مساءً -  

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، مع السيد "ماورو فييرا"، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي.

 

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع البرازيل باعتبارها دولة محورية في القارة اللاتينية، خاصة في ضوء توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في نوفمبر ٢٠٢٤، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسودها من تقدير واحترام متبادل، لا سيما على مستوى القيادة السياسية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا". وأعرب في هذا الإطار عن التطلع للبناء على هذه العلاقة المتميزة، وتعزيز أطر التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

 

كما أكد الوزير عبد العاطي أن تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين يمثل أولوية، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من نمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل زيادة الصادرات المصرية إلى البرازيل، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ مقترح إنشاء مركز لوجستي برازيلي لصوامع تخزين الغلال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار جهود الدولة لجعل المنطقة مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير السلع البرازيلية.  

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي الجهود التي توليها مصر لخفض التصعيد ودعم مصر للمسار التفاوضي، وأهمية المضي قدماً في جولات المفاوضات بين الجانبين، والعمل على التوصل إلى تفاهمات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مستعرضاً الجهود والاتصالات المصرية المكثفة في هذا الصدد.

 

ومن جانبه، أشاد السيد "فييرا" بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، مؤكداً تقدير بلاده للدور الفاعل الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، ومعرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

