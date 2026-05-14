الإسماعيلى في بيان رسمي : نبذل أقصى جهد للبقاء في الدوري ولم نرفض الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 04:24 مساءً - أصدر النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا أكد خلاله أن اللجنة القائمة على إدارة النادي تبذل أقصى جهد ممكن من أجل الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري الممتاز، مشددًا على دعمها الكامل لطموحات الجماهير في استمرار الفريق بين الكبار.

وجاء في البيان أن ما يتم تداوله من شائعات أو حملات تستهدف النادي لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الهدف منها التأثير على استقرار الكيان العريق، الذي يمر بمرحلة صعبة على مستوى النتائج.

وأوضح النادي أن الإدارة لم ترفض فكرة الاستثمار أو الشراكة في شركة الكرة، لكنها تتم وفق ضوابط واضحة وشفافية تضمن الحفاظ على حقوق النادي، خاصة ما يتعلق بـ"الرخصة التاريخية" المعتمدة لدى الاتحادين المحلي والدولي.



وأشار البيان إلى أن القرار النهائي في مثل هذه الملفات يعود إلى الجمعية العمومية غير العادية، باعتبارها الجهة صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرارات المصيرية داخل النادي.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار اللجنة في أداء عملها للحفاظ على مقدرات النادي، إلى حين صدور قرارات رسمية بشأن مستقبلها، مع التشديد على أن الإسماعيلي سيبقى كيانًا كبيرًا ما دام هناك داعمون ومحبون له.