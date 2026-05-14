جامعة الأزهر والبريد المصري يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم خدمات مالية ورقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:30 صباحاً - وقّعت جامعة الأزهر والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية الرقمية لطلاب الجامعة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر الجامعة، برعاية رئيس جامعة الأزهر سلامة جمعة داود، حيث مثّل الجامعة الدكتور سيد بكري، فيما وقّع عن هيئة البريد سيد طمان، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأوضح سيد طمان أن البروتوكول يتضمن توفير مجموعة من الخدمات المالية والبريدية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة لطلاب ومنسوبي الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور سيد بكري أن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية والبريدية داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر تُعد من أكبر الجامعات في مصر، وهو ما يعزز ربط الأفراد بالمؤسسات ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.