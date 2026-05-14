بعد قليل .. وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 05:18 مساءً - يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل اجتماعا هاما مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف، ومن المقرر خلال هذا الاجتماع العاجل الكشف عن تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وقرارات ضبط اللجان الامتحانية.
جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد
ويؤدى طلاب الثانويةالعامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026
- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 28 يونيو اللغة العربية
- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى
- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى
- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة
- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.
0 تعليق