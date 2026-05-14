النيران تلتهم مصنع بويات بالعاشر من رمضان.. والدفع بسيارات الإطفاء لفرض السيطرة

مرور القاهرة تعلن عن خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

أمن قنا يضبط طرفى مشاجرة بإستخدام عصى خشبية لخلافات بينهم حول الجيرة

وزير الصحة يبحث مع رئيس غرفة صناعة الدواء تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الاكتفاء الذاتي

أمن القاهرة يضبط طرفى مشاجرة يحملون جنسية إحدى الدول بسبب معاكسه سيدة

وزير الصحة يبحث مع رئيس غرفة صناعة الدواء تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الاكتفاء الذاتي

وزير السياحة والآثار: صون الآثار على رأس أولويات الوزارة واستدامتها للأجيال القادمة

تردد القناة الناقلة لمباراة الجزائر ضد غانا في...

وزير المالية: تعاون أكبر مع الأكاديمية العربية للعلوم في استثمار العنصر البشري

التموين تبحث مع المؤسسة الإسلامية التوسع في برامج التمويل لتأمين واردات السلع ودعم المخزون

بعد قليل .. وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 05:18 مساءً - يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل اجتماعا هاما مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف، ومن المقرر خلال هذا الاجتماع العاجل الكشف عن تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وقرارات ضبط اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

ويؤدى طلاب الثانويةالعامة نظام جديد امتحانات العام الدراسى 2026

- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 28 يونيو اللغة العربية

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة

- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.

