أكسيوس: ترامب يطرح تنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد إيران ثم إنهاء الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 12:30 صباحاً - كشف موقع أكسيوس، نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ترامب طرح خلال الأيام الماضية احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة ضد إيران، يعقبها إعلان النصر وإنهاء الحرب. وبحسب المصدر، فإن الرئيس الأمريكي يشعر بإحباط متزايد نتيجة تعثر المفاوضات وعدم تحقيق تقدم ملموس رغم الجولات المتواصلة من الاتصالات والوساطات السياسية.

مسئول أمريكى: المفاوضات الحالية مع إيران مرهقة للغاية

وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن المفاوضات الحالية «مرهقة للغاية»، موضحا أن المسودات والمقترحات تنتقل بشكل يومي بين الأطراف «ذهابا وإيابا» دون الوصول إلى اختراق حقيقي أو تقدم كبير.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتعثر التفاهمات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ووقف العمليات العسكرية في المنطقة.

ويرى مراقبون أن حديث ترامب عن "الضربة الأخيرة" يعكس وجود تيار داخل الإدارة الأمريكية يدفع نحو حسم عسكري سريع قبل الدخول في مرحلة تفاوض جديدة، في حين تخشى أطراف أخرى من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع دائرة الحرب وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.