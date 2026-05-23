محمد السيد يفوز بذهبية كأس العالم فى لعبة سيف المبارزة بسويسرا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 09:30 مساءً - توج البطل المصري محمد السيد لاعب منتخب السلاح بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح سيف المبارزة بسويسرا بعد الفوز على بطل المجر 15-12 في النهائي.

تأهل محمد السيد يتأهل نهائي كأس العالم لسلاح سيف المبارزه بسويسرا بعد الفوز على بطل التشيك 15/12.

كوريا الجنوبية تحصد ذهب الفردى بكأس العالم لسلاح السيف للرجال بالقاهرة.

فيما اختتمت اليوم منافسات الفردي ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال المقامة في مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 من شهر مايو الجاري.

وشهدت البطولة تتويج بطل كوريا الجنوبية "سانجوك أوه" بذهبية المنافسات وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية "كولين هيتكوك" صاحب الفضية بنتيجة 15-8.