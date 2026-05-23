التضامن: 280 حافلة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية يوم الإثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 08:18 مساءً - أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، عن جاهزية البعثة لتصعيد 12475 حاجاً إلى مشعر عرفات ابتداءً من ظهر يوم الاثنين المقبل (8 ذي الحجة).

وأوضح أيمن عبد الموجود، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة DMC أنه تم تخصيص 280 حافلة حديثة لنقل الحجاج وفق جدول زمني محدد ينتهي في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، مؤكداً أن عملية التصعيد تتم بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية ومكتب شؤون حجاج مصر.

مواقع المخيمات وتجهيزاتها

وأشار أيمن عبد الموجود إلى الانتهاء من استلام كافة المخيمات في منى وعرفات وتسليمها للمشرفين، وتتميز مخيمات هذا العام بمواقعها الاستراتيجية القريبة من مسجد نمرة وجبل الرحمة، مما يسهل على الحجاج أداء المناسك. وأكد عبد الموجود أن هناك تطوراً في آليات توزيع وتسكين الحجاج داخل المخيمات لضمان أقصى درجات الراحة والسكينة لضيوف الرحمن، مع توفير كافة الخدمات الضرورية والمتابعة الميدانية المستمرة.

الحالة الصحية وإرشادات السلامة

وفيما يخص الوضع الصحي، طمأن أيمن عبد الموجود المواطنين بأن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين بخير، مشيراً إلى أن العيادات الطبية التابعة لوزارة الصحة تتعامل مع الحالات اليومية البسيطة، بينما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات السعودية لتلقي رعاية متقدمة وخرج معظمهم بسلام.

ووجه أيمن عبد الموجود نصيحة للحجاج بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المخيمات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ظل تحذيرات وزارة الحج السعودية من ارتفاع درجات الحرارة.