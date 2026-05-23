رئيس بعثة حج القرعة: هدايا ووجبات مجانية للحجاج بالمشاعر المقدسة لأول مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 08:18 مساءً - كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، رئيس بعثة حج القرعة، عن تقديم حزمة هدايا متكاملة لحجاج القرعة لأول مرة خلال موسم الحج الحالي.

وأوضح أن الهدايا تشمل حقيبة ظهر، وشمسية للحماية من أشعة الشمس، وحقيبة صغيرة مخصصة لحفظ الجمرات، إلى جانب توزيع وجبات هدية وسناكس متنوعة خلال التواجد بالمشاعر المقدسة.

وأضاف رئيس البعثة أن منظومة التغذية هذا العام تتضمن وجبات متكاملة تحتوي على اللحوم والدواجن والجمبري والخضروات والفواكه، فضلًا عن توزيع وجبات خفيفة وعصائر ومخبوزات بين الوجبات الرئيسية طوال أيام المناسك.