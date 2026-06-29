وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات برواندا تعزيز التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 01:24 مساءً - استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة باولا إنجابيري وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ورواندا في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا لدى جمهورية مصر العربية.

تناول الاجتماع بحث التعاون في صياغة رؤية أفريقية مشتركة للذكاء الاصطناعي تتسم بالمسؤولية والشمول وتركز على تحقيق التنمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تجريبية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات ذات الأولوية، تشمل الرعاية الصحية، والزراعة، واللغات المحلية، والخدمات الحكومية، بما يحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

كما تم بحث بناء أطر للتعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والهيئات البحثية ومراكز الابتكار في البلدين، بما في ذلك جامعة مصر للمعلوماتية، ومركز الابتكار التطبيقي، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في دعم جهود التحول الرقمي داخل القارة؛ مشيرا إلى جهود مصر في دفع العمل الأفريقي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركتها في مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، وإسهاماتها في مجموعات العمل التابعة لمجلس الذكاء الاصطناعي بتحالف "سمارت أفريقيا" Smart Africa؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع جمهورية رواندا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة الذكاء الاصطناعي والعمل المشترك على توسيع نطاق استخداماته بما يسهم في دعم جهود التنمية وخدمة القارة الأفريقية؛ مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على محاور متكاملة تستهدف التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وإعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.