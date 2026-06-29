الشرقاوي يحصل على درجة الماجستير بامتياز عن دراسة ترصد التنافس المغربي–الجزائري في منطقة الساحل

الشرقاوي يحصل على درجة الماجستير بامتياز عن دراسة ترصد التنافس المغربي–الجزائري في منطقة الساحل

كشف أثري لمقابر ومنطقة سكنية ومنشآت إنتاجية بمنطقة تل الكوع بالإسماعيلية

كشف أثري لمقابر ومنطقة سكنية ومنشآت إنتاجية بمنطقة تل الكوع بالإسماعيلية

الشرطي الأمريكي إريك هدسون حارس المنتخب يكشف عن...

الشرطي الأمريكي إريك هدسون حارس المنتخب يكشف عن...

تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.. ”قناة الصعيد” تطلق...

تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.. ”قناة الصعيد” تطلق...

سفير دولة الكويت لدى الصين يؤكد حرص بلاده...

سفير دولة الكويت لدى الصين يؤكد حرص بلاده...

محافظ سوهاج يهنئ الأول على مستوى الشهادة الإعدادية...

محافظ سوهاج يهنئ الأول على مستوى الشهادة الإعدادية...

أمير دولة الكويت يستقبل وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية...

أمير دولة الكويت يستقبل وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية...

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

الرئيسية أخبار مصرية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة الدخل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة الدخل

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة الدخل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 03:30 مساءً - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.

 

وتضمن مشروع القانون، الذي جاء في سبع مواد، استبدال عدد من النصوص القانونية من بينها المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكرراً 3)، و(46 مكرراً 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً)، كما نص على إضافة بنود جديدة إلى مواد أخرى بهدف تطوير المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية.

 

وتناولت المادة الثالثة من مشروع القانون الأحكام الخاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، فيما تناولت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، بينما نصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، في خطوة تستهدف دعم سوق المال وتحفيز الاستثمار.

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

وزيرة التنمية تترأس لجنة اختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة

أخبار ذات صلة

0 تعليق