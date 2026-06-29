الشرقاوي يحصل على درجة الماجستير بامتياز عن دراسة ترصد التنافس المغربي–الجزائري في منطقة الساحل

الشرقاوي يحصل على درجة الماجستير بامتياز عن دراسة ترصد التنافس المغربي–الجزائري في منطقة الساحل

كشف أثري لمقابر ومنطقة سكنية ومنشآت إنتاجية بمنطقة تل الكوع بالإسماعيلية

كشف أثري لمقابر ومنطقة سكنية ومنشآت إنتاجية بمنطقة تل الكوع بالإسماعيلية

الشرطي الأمريكي إريك هدسون حارس المنتخب يكشف عن...

الشرطي الأمريكي إريك هدسون حارس المنتخب يكشف عن...

تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.. ”قناة الصعيد” تطلق...

تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.. ”قناة الصعيد” تطلق...

سفير دولة الكويت لدى الصين يؤكد حرص بلاده...

سفير دولة الكويت لدى الصين يؤكد حرص بلاده...

محافظ سوهاج يهنئ الأول على مستوى الشهادة الإعدادية...

محافظ سوهاج يهنئ الأول على مستوى الشهادة الإعدادية...

أمير دولة الكويت يستقبل وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية...

أمير دولة الكويت يستقبل وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية...

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 03:30 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من تعرضها لتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها بعد اختراق حسابها على أحد تطبيقات الهاتف المحمول.


 

 

وبالفحص، تبين أن قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد تلقى بلاغًا من محامٍ، تضرر فيه موكلته، المقيمة حاليًا خارج البلاد، من أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، لقيامه بتهديدها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور حصل عليها خلال فترة زواجهما منذ عدة سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه حاصل على دبلوم وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بانفصال المجني عليها عنه ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الرئيس السيسي يقدم التعازى لخادم الحرمين فى ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو

أخبار ذات صلة

0 تعليق