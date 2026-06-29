ضبط متهم بتهديد سيدة أجنبية بنشر صورها الخاصة في بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 03:30 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من تعرضها لتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها بعد اختراق حسابها على أحد تطبيقات الهاتف المحمول.





وبالفحص، تبين أن قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد تلقى بلاغًا من محامٍ، تضرر فيه موكلته، المقيمة حاليًا خارج البلاد، من أحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، لقيامه بتهديدها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور حصل عليها خلال فترة زواجهما منذ عدة سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه حاصل على دبلوم وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بانفصال المجني عليها عنه ورفضها العودة إليه مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.