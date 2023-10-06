نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الناقلة لمسلسل من يقع بنفسه لا يبكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور ومحبي الدراما التركية وخاصة مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي عن تفاصيل وأحداث المسلسل وأبطاله وقنوات عرضه لما يتناوله من أحداث مثيرة وشيقة.

تردد قناة trt1 التركية

يتم بث القناة على القمر الصناعي النايلسات على تردد 11042

معدل ترميز 27500

استقطاب 3/4

موعد عرض من يقع بنفسه لا يبكي

ويتم عرض مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي على قناة trt1 التركية، وكان أول بث له منذ 22 يونيو الماضي يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءًا، وتم عرض 10 حلقات منه حتى الآن ولم يتم تحديد عدد حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي

يشارك في المسلسل العديد من نجوم الفن والدراما وهم:

إيلول تومبار، أنس كوتشاك، سيلين سويدر، هاكان يلماز، بيرات ينلماز، هيفدا زيزان ألب، سرحان أونات، يونكا شاهينباش، سما سيريكباشي، يغيت كالكافان، كايتلا جيناي، بيست يارالي، يجيت كاجان يازيجي.

قصة مسلسل من بنفسه لا يبكي

تدور أحداث المسلسل التركي الجديد من يقع بنفسه لا يبكي حول قصة مستوحاة من كتاب “Aysegül Çiçekoglu” ويحمل الاسم ذاته، فتحكي حبكة العمل تفاصيل مختصرة من حياة أليز الفتاة الجميلة، والتي قرر والدها أن يتزوج مرة أخرى، ومن هنا تبدأ هذه الفتاة تنظيم حفل زواج مزيف من شخص اصطدم بها بالسيارة، وعندما عرضت عليه عرض الزواج وافق في نفس اللحظة، ومن هنا تتوالى الأحداث، حول الفتاة اليزا المتمردة، التي توفيت والدتها يوم ولادتها، لتكتشف أن والدها قرر الزواج من امرأة، ومن هنا تقرر اليزا الزواج بشكل مزيف، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

حيث إن المسلسل يقدم العديد من الأحداث التي تأتي في إطار من دراما الانتقام والحب والتي عرفها الجمهور في الوطن العربي. إن المسلسل يحكي فتاة تدعى إليز سونار، والتي ربتها عائلتها كأميرة والتي سوف تلتقي بسركان والذي يعمل في ورشة لتصليح السيارات، وقد فقدت اليز والدتها في اليوم الأول من ولادتها حيث دللها والدها لسنوات طويلة حتى نضجت وأصبحت شابة جميلة، ولكنها تمتلك أنانية كبيرة للغاية، وبعد ذلك أصيبت بذهول بعدما علمت أن والدها سوف يتزوج من امرأة آخرى وقررت أليز منع والدها من هذا الزواج، حيث سوف تعمل على إقامة زواج مزيف من رجل لن يوافق عليه والدها أبدًا، انتقامًا منه، لكن وبالرغم من كل تلك المخططات تفشل في أداء ما رنت إليه.