انت الأن تتابع خبر وين سنك يا لولو... تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال المرحة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قناة وناسة بيبي هي إحدى القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، والتي استطاعت في فترة قصيرة أن تحقق قاعدة جماهيرية كبيرة ومتنامية باستمرار ويرجع ذلك إلى محتواها المتميز والجذاب للأطفال، والذي يجمع بين المتعة والتعليم في آن واحد، فقناة وناسة بيبي تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساعد في إثراء معارفهم وإمدادهم بالمعلومات المختلفة عن العالم من حولهم.
تردد قناة وناسة بيبي 2024 على جميع الأقمار الصناعية
- بفضل محتواها الشيق والممتع للغاية، استطاعت قناة وناسة بيبي أن تكسب ثقة الأمهات والآباء، والذين أصبحوا على دراية بأن ترك أبنائهم أمام محتوى القناة لساعات طويلة لا يشكل أي قلق أو توتر فالقناة تعتني بتوفير كل ما يفرح الطفل ويسعده، بالإضافة إلى إمداده بالمعلومات المختلفة التي يحتاج إليها لمعرفة كيفية دوران العالم من حوله وللاستمتاع بمحتوى قناة وناسة بيبي في شكلها الجديد والاستفادة من تحسينات البث، يمكن ضبط تردد القناة على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات على جهاز الاستقبال الخاص بك:
تردد القناة على النايل سات:
- التردد: 11470
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
تردد القناة على العرب سات:
- التردد: 11270
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط قناة وناسة بيبي
إليك خطوات ضبط قناة وناسة بيبي بالتفصيل:
- الدخول على أيقونة الإعدادات من الريموت كنترول للجهاز.
- اختيار زر البحث عن القنوات.
- تحديد خيار “إضافة قناة يدوياً”.
- تحديد القمر الصناعي المستخدم، سواء النايل سات أو العرب سات.
- إدخال بيانات القناة التالية:
- التردد: XX MHz
- الاستقطاب: أفقي أو عمودي
- معدل الترميز: XX ميجا بت/ثانية
- معامل التصحيح: 3/4 أو 5/6
- الضغط على زر البحث للبدء في المسح.
- بمجرد العثور على القناة، الضغط على زر “حفظ النتائج” إلكمال عملية الضبط.