البنك الدولي يتوقع تراجع سعر خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل في 2026

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 10:59 صباحاً - سمر السيد_ كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن متوسط سعر خام برنت بلغ 69 دولارًا للبرميل خلال العام الماضي 2025، متوقعًا أن يتراجع إلى 60 دولارًا للبرميل في العام الجاري 2026.

وأوضح التقرير، الذي حصلت “دوت الخليج” على نسخة منه، أن أسعار النفط تواجه ضغوطًا هبوطية نتيجة توقع نمو المعروض ليزيد على معدل الطلب العالمي خلال العام الحالي.

وأشار البنك إلى أن استهلاك النفط العالمي من المتوقع أن ينمو بنحو 0.7 مليون برميل يوميًا في 2026 مقارنة بعام 2025، وهو ما يقارب وتيرة العام الماضي ونحو نصف متوسط المعدلات قبل جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن زيادة إنتاج النفط من جانب تحالف “أوبك بلس” في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى اختلالات متزايدة في أسواق النفط خلال 2026، مع وجود فائض كبير في معدل العرض.

وأوضح البنك أن مخاطر أسعار النفط في الأسواق العالمية تميل نحو الانخفاض، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس جزئيًا احتمالية فائض المعروض من تحالف “أوبك بلس”، بالإضافة إلى النفط الصخري الأمريكي، واحتمالية تباطؤ الطلب العالمي بشكل أسرع من المتوقع في حال تحقق المخاطر السلبية على النمو العالمي.

في المقابل، أكد البنك أن أسعار النفط قد ترتفع إذا ما تراجعت دول “أوبك بلس” عن زيادات الإنتاج.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأسعار العالمية قد تتأثر بفرض المزيد من العقوبات أو حدوث اضطرابات في صادرات النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التطورات في فنزويلا.

