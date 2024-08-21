انت الأن تتابع خبر البندورة الحمرة وحميدو الشقي.. استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أميز القنوات الفضائية العربية المتخصصة في تقدم المحتوى الترويجي التعليمي للأطفال على مستوى الشرق الأوسط، حيث أنها تعتمد على تقديم محتوى مسلي ومفيد في الوقت ذاته، كونها تعمل على تنشئة الطفل نشأة صحيحة منذ الصغر، حيث يتحلى بالأخلاق الحميدة والسلوكيات الصحيحة فيما بعد، بالإضافة إلى شغل أوقات فراغه بما يفيد.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر النايل سات

للاطلاع على كل ما يقدم على القناة الشهيرة طيور الجنة بيبي، يمكن ضبط ترددها الجديد، وهو:

التردد: 11274.

11274. معدل الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل تصحيح الخطأ: ¾.

¾. معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

يوجد العديد من الخصائص التي جعلت قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في عرض المحتوى الترفيهي للأطفال، ونذكر منها:

جودة المحتوى المقدم.

الاعتماد على أفضل الأدوات التكنولوجية التي تتيح الارسال بصورة واضحة وألوان غاية في الروعة.

القدرة على تقديم محتوى بديعي يجمع ما بين الفائدة والاستمتاع.

يدعم المحتوى المعروض القدرات التعليمية لدى الأطفال منذ الصغر لهذا يساعد في تنمية مستواهم التعليمي من خلال زيادة حصيلة المعلومات التي يمتلكونها.

تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني التي من شأنها أن تساعدهم قضاء وقت ممتع وجذاب لأنها ملفتة للإنتباه.

تعمل على تقديم العديد من الأناشيد التربوية التي من شأنها أن تزيد من رفع المستوى الأخلاقي لدى الأطفال.

تساهم في دعم أخلاقيات الأطفال منذ الصغر كونها تعمل على زرع الأخلاقيات الحميدة والسلوكيات الصحيحة فيهم منذ النشأة حتى الكبر.

إجراءات تثبيت قناة طيور الجنة بيبي

يسهل ضبط التردد الجديد للقناة يدويًا، وذلك عند الالتزام بتنفيذ بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في: