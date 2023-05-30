انت الان تتابع خبر من دون صبغ الشعر .. انسي الشيب المبكر بملعقة واحدة من القرنفل سيختفي من دون عودة نهائيا بهذه الطريقة السحرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة الشيب أو الشعر الأبيض من ضمن المشاكل الكبيرة التي تواجه الكثير من الأشخاص الكبار في السن أو في مرحلة الشباب سواء الرجال أو السيدات حيث أن من المعروف أن الشعر الأبيض يظهر مع التقدم في العمر وأيضا عند الدخول في مرحلة الشيخوخة.

في هذه المراحل يبدأ الشعر الأبيض في الظهور ولكن في البداية يكون الشعر باللون الرمادي الغامق فهذا اللون يظهر في سن الأربعينات تقريبا وبعد ذلك يكون الشعر باللون الرمادي الفاتح ثم يكون باللون الأبيض، فهذا يكون من الأمور المزعجة وخاصة عند ظهوره قبل أوانه فأحيانا نجد عدد كبير من الأشخاص يبدأ ظهور الشعر لديهم في سن العشرينات فقد يكون هذا الشيء من أكبر المشاكل التي تواجههم فيرغبون في صبغه لإخفاؤه تماما.

فقد تتوافر العديد من الطرق التي تساعد على صبغ الشعر الأبيض فمن الممكن أن نستخدم الصبغات الكيميائية أو الحناء أو الوصفات الطبيعية وغير ذلك حيث نجد عدد من الناس يفضلون إستعمال الصبغات الكيميائية فهي تساعد بالفعل على تلوين الشعر وإخفاء الشعر الأبيض ولكن بشكل مؤقت، وغير هذا فأن الصبغات تسبب في وجود مشاكل أكبر بالشعر فهي تعمل على تساقط الشعر وجفافه وكثرة إستعمالها تساعد على ظهور الشعر الأبيض في وقت سريع جدا.

ويتضح لنا من خلال كل هذا أن الحناء أو الوصفات الطبيعية هي التي تكون قادرة على صبغ الشعر الأبيض بطريقة طبيعية وبدون أضرار جانبية على الشعر فيمكننا أن نستخدم الوصفة التي نقدمها من خلال مقالنا هذا فهي تعمل على صبغه لأطول فترة ممكنة ومع مرور الوقت تمنع هذه الوصفة ظهور الشعر الأبيض مرة أخرى.

*مكونات وصفة القرنفل لصبغ الشعر الأبيض:

ـ ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل البودر.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من خل التفاح.

ـ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ـ ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

*طريقة عمل وصفة القرنفل لصبغ الشعر الأبيض:

ـ يتم إحضار إناء مناسب ونضع به ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل البودر.

ـ ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من خل التفاح وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ـ وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم خلط المكونات مع بعضها للحصول على خليط ناعم وثقيل قليلا فيمكن أن نضيف القليل من الماء إذا لزم الأمر.

ـ وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الشعر بعد تمشيطه ونتركها حوالي ساعتين ثم نقوم بغسله بالماء والبلسم.