حبس مروان بابلو سنة وغرامة 100 ألف وكفالة مماثلة بتهمة ازدراء الأديان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 12:30 صباحاً -

قررت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة محمد عبد الحفيظ محمد وأحمد إبراهيم، بمعاقبة مروان بابلو بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة ألف وغرامة مائة ألف جنيه في اتهامه بازدراء الأديان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء الحكم عقب نظر الدعوى التي تضمنت اتهامات تتعلق بالإساءة إلى أحد الابتهالات الدينية المعروفة، وهو ما أثار الجدل خلال الفترة الماضية، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تم تقديمها بشأن المحتوى محل الاتهام، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات اللازمة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الدعوى إلى القضاء، استنادًا إلى استخدام الابتهال الديني خلال حفل بأسلوب اعتبره تجاوزًا بحق الموروث الديني والروحاني.