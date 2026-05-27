شيخ الأزهر يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 12:30 صباحاً -

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان تهنئته، أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لترسيخ قيم الرحمة والتكافل والتسامح بين الناس، ونشر معاني المحبة والسلام داخل المجتمعات.

ودعا الإمام الأكبر الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وسائر الدول العربية والإسلامية، وأن ينعم على شعوبها بالأمن والاستقرار، وأن يتقبل من الحجاج مناسكهم وطاعاتهم.

كما أعرب شيخ الأزهر عن أمنياته بأن يحمل العيد الخير والطمأنينة للشعوب الإسلامية، مؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الدينية والإنسانية التي يدعو إليها الإسلام، خاصة في المناسبات المباركة.

واختتم شيخ الأزهر تهنئته بالدعاء أن يديم الله نعمة الأمن والسلام على مصر والعالم الإسلامي، وأن يكون عيد الأضحى فرصة لتعزيز روح الأخوة والتراحم بين الجميع.