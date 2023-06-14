انت الان تتابع خبر بأمر ملكي .. السعودية تعلن موعد صرف المكرمة الملكية لعيد الاضحى ومفاجأة كبيرة بشأن قيمتها هذا العام! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية قامت بالجواب عن على السؤال الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وهل يوجد بالفعل مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى؟

حيث انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الشائعات الخاصة حول هذا الموضوع، بينما الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون بمعرفة هلى هذا الأمر حقيقة أم لا.

وتعد هذه المكرمة الملكية هي إحدى أنواع المساعدة والدعم الذي تقدمه الوزارة بأمر ملكي مُعلن عنه من خلال خادم الحرمين الشريفين.

هل هناك بالفعل مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الإجابة عن هذه المكرمة بأنها غير صحيحة ولم يتم إصدار أي قرار بشأن تلك المكرمة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، كما تم التأكيد من قبل الوزارة على أنها تصرف مرة واحدة فقط وذلك خلال شهر رمضان فقط وقد تم صرفها في رمضان الماضي، وعند وجود بعض المستجدات جديدة في هذا الموضوع سيتم الإفصاح عنه خلال موقعها الرسمي.

إلا أنه صدر مرسوم ملكي بصرف مبلغ اثنين مليار ريال سعودي للأسر الأكثر احتياجا في المملكة، ولا تزال الوزارة تحصر المستفيدين من الضمان لتحديد موعد الصرف ومبلغ الصرف لكل مواطن وفقًا لاحتياجاتهم المادية

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 1444

وفيما يتعلق بطريقة التقديم للحصول على المكرمة الملكية، فإنه يتوجب على المتقدم إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الخدمات.

اختيار خدمة التقديم في المكرمة الملكية.

تعبئة البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل الطلب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1444

للحصول على المكرمة الملكية يجب على المتقدم الالتزام بعدد من الشروط:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي ومقيم في المملكة العربية السعودية.

ألا يمتلك أي عقارات مدونة باسمه.

أن يكون من الحاصلين على راتب الضمان الاجتماعي المطور.

أن لا يزيد دخله الشهري عن ثلاثة آلاف ريال