وصفة جبارة لتبييض وتقشير اليدين في دقيقة واحدة .. مش هتصدقي النتيجة سواد سنين البشرة سيزول

انت الان تتابع خبر. وصفة جبارة لتبييض وتقشير اليدين في دقيقة واحدة .. مش هتصدقي النتيجة سواد سنين البشرة سيز ولوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج وصفة تبييض اليدين، كل فتاة كي تظهر دوما بمظهر لائق وجميل، وتحب ان تهتم بجمال يديها وبشرتها وقدميها يوميا ولان اليدين اكثر تعرضا للعوامل التي تفقدها النعومه والبياض خاصتها، فكل فتاة تبحث عن طرق تفتيح وترطيب هذه المنطقه، خصوصا ان اليدين تتعرض دوما للخشونه من كثره الاعمال المنزليه، والتي ابرزها غسيل الاطباق والطبخ وغسيل الملابس.

كما ان الفتيات يبحثن ايضا عن طريقه تزيل بها التصبغات الموجوده في عقل الاصابع واليدين باكملها، لذا اعددنا لكم في هذا المقال وصفت فعاله ومضمونه لتحقيق المعادله، والتي تتلخص في تفتيح وتبييض اليدين في وقت قصير الا وهي دقيقه ومن اول استعمال.

وصفة تبييض اليدين في دقيقة

خلطة الليمون والكركم لتفتيح اليدين

المكونات:

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون

ملعقة من الكركم

طريقة عمل الوصفة:

امزجي المكونين حتى تحصلي على عجينة متماسكة سائلة، ثم ضعي الخليط على بديكي، ويترك لمدة نصف ساعة تقريبا ثم اغسلي يديكي، وستلاحظين الفرق من اول مرة لذا يجب تكرار الوصفة بشكل اسبوعي من مرتان أسبوعيا الي ثلاث.

خلطة الدقيق والليمون لتفتيح اليدين

مكونات الخلطة:

ملعقة من الدقيق

اربع ملاعق عصير ليمون

طريقة عمل وصفة تبييض اليدين:

اخلطي المكونات حتى تصبح كريمية، ثم ادهني يديكي بها، واتركيها لمدة مناسبة حتى تجف الخلطة على يدك، ثم اغسلي يديك ورطبيها وستجدين بياض ملحوظ، يجب تكرار الوصفة كما انها آمنة جدا على بشرة الوجه.

خلطة القهوة وبياض البيض لتبييض اليدين

المكونات:

ملعقة من القهوة

بياض بيضة

طريقة عمل الوصفة:

بعد خلط المكونات ضعي الوصفة على يديك واتركيها حتى تجف، ثم تزال بعكس اتجاة الشعر ثم اغسلي يديك وستلاحظين نتيجة فورية وتحصلي على يدين بيضاء وناعمة وخالية من الشعر، كما يجب استخدام هذه الوصفة مرتان اسبوعيا، ولا تخافي من رائحة البيض فالقهوة لا تخفي رائحة البيض نهائيا.

من الضروري اختيار الوصفة المناسبة لبشرتك وتكون غير مسببة للحساسية لكي اي يجب اختبار الوصفة على منطقة صغيره من يديكي اولا قبل الاستخدام وهذا لتجنب الحساسية وان يكن لها تأثير على بشرتك، كما يمكن تطبيق هذه الوصفات على القدمين فيعطي نفس النتيجة ويفتحها فهي امنه تماما على تلك المناطق ولكن يجب تطبيق الوصفة كاملة وبكميات المكونات الموجودة