انت الان تتابع خبر بديل الليزر المعجزة .. وصفة سحرية من الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور بدون ألم في دقائق معدودة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن طرق إزالة الشعر الأكثر استعمالا هي التي تعتمد على وصفات طبيعية مميزة تسهل من عملية انتزاع الشعر من الجذور والتي تعد من أفضل الطرق التي يمكن أن تستعمل من أجل نزع الشعر وإزالة مشكلة نمو الشعر تحت الجلد.

ومن الوصفات الطبيعية المقترحة والمستخدمة والمجربة هي باستعمال الفازلين والذي يعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على نزع الشعر بسهولة وفي سطورنا هذه سوف نوافيكم بمكونات الخليط وطريقة التحضير.

كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد

من الممكن إزالة الشعر بالفازلين عن طريق توفير مكونات تساعد على التخلص من الشعر ومن الجذور تطبيق بعد خلطها مع الفازلين وعمل خليط وماسك ممتاز مزيل للشعر، وفيما يلي مكونات الوصفة:

المكونات

يمكنك تحضير وصفة الفازلين مع المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الترمس.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخل.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير الوصفة

من الممكن أن تحضري الوصفة من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

جهزي بولة أو وعاء مناسب لتحضير الوصفة.

ثم يتم وضع الفازلين في الوعاء مع إضافة بودرة الترمس.

التقليب الجيد للمكونين معًا ثم إضافة الخل وزيت الزيتون.

بقية المكونات يتم وضعها مع التقليب الجيد حتى نحصل على تركيبة كريمية ناعمة يمكنك أن تستخدميها لإزالة الشعر من أي منطقة على الجلد.

بعد التحضير يمكنك استعمال طبقة خفيفة على البشرة ويتم توزيعها بشكل جيد، وتترك مدة تصل حتى 10 د مع ملاحظة أن تتم إزالة طبقة الخليط بعد جفافها، وهذا ما يسمح بسهولة نزع الشعر بسرعة.

بعد انتزاع الشعر بتلك الطريقة من الممكن غسل البشرة وترطيبها باستعمال جل الصبار أو زيت الزيتون.

فوائد استخدام الفازلين على البشرة

مرطب قوي للجلد.

مستخدم بشكل كبير في تحضير وصفات إزالة شعر البشرة والجسم.

يعمل على سرعة ترطيب البشرة بفعالية. يزيد من حيوية وإشراقة بشرتك بالالتزام في تطبيقه مرة كل ليلة لإزالة الشحوب والجفاف وتجديد حيوية الجلد.

كما أنه من الممكن أن يستخدم بشكل يومي لترطيب أي التهابات على سطح البشرة.

من الوصفات الفعالة التي تعمل على إزالة الشعر هي وصفة الفازلين حيث إن الفازلين يعمل على تقليل نمو الشعر الزائد ويعمل أيضا علي التخلص من الشعر الزائد من الجذور فتبحث الكثير من الفتيات عن طريقة فعالة وبدون الم في إزالة الشعر الزائد بدون ألم في دقائق معدودة وبدون الم فيمكنك معرفة الطريقة من الفقرات السابقة.