طريقة مميزة لقلي السمك المقرمش من غير ولا نقطة زيت لطعم خفيف وهش

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رياض - احمد صلاح - يعتبر السمك من الوجبات الصحية والمغذية للجسم، والذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفسفور والفيتامينات، كما يتوفر فيه الأحماض الدهنية المفيدة مثل أوميجا 3 التي تحسن الشعر والبشرة وتعزز عملية الذاكرة.

ومع ذلك فإن طريقة القلي التقليدية تتسبب في إضافة كمية كبيرة من الزيت إلى السمك، وهذا يؤثر سلبًا على فوائده الصحية.

طريقة قلي السمك بدون استخدام الزيت:

نحتاج إلى عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة حتى نتمكن من قلي السمك بدون زيت والحصول على طعم خفيف وهش وسمك مقرمش أحلى من المطاعم.

مكونات قلي السمك بدون زيت:

2 كيلوغرام من السمك.

فصوص ثوم.

فلفل أخضر.

بهارات السمك.

صينية كبيرة الحجم.

طريقة قلى السمك المقرمش بدون زيت

1. قومي بتنظيف السمك جيدًا واشطفيه بالماء، يمكنك استخدام الخل والليمون في عملية الغسيل للتأكد من نظافته.

2. ضعي السمك جانبًا ليصفى تمامًا من الماء، يمكنك وضعه فوق منشفة نظيفة وتجفيفه برفق.

3. في وعاء قومي بتحضير خلطة السمك عن طريق مزج بهارات السمك مع الثوم المهروس، الملح، الخل، الليمون، البقدونس، الشبت والفلفل. قومي بخلطها جيدًا.

4. استخدمي هذه الخلطة لتتبيل السمك من الداخل والخارج، قومي بعمل فتحات صغيرة في الجوانب الجانبية للسمك لتمتص النكهة.

5. رصي السمك في صينية كبيرة الحجم، ثم ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا.

6. قمي بتشغيل الشواية في الفرن واتركي السمك لمدة 10 دقائق على كل جانب حتى ينضج بشكل جيد .