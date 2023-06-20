انت الان تتابع خبر. سحر مقشر القهوة لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة أي بقع بالجسم والنتيجة مبهرة من اول استعمال .. طريقة تحضيره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية الفعالة التي تدخل في مختلف وصفات التجميل المنزلية، وبالامكان الاعتماد عليها بدون خوف كي تحصل على بشرة مثالية خالية من المشاكل الجلدية المختلفة.

وسوف نعرض لكم مقشر قوي للركب والأكواع خصوصا للمناطق التي تتعرض للاسمرار وتحتاج إلى عناية واهتمام خاص، وسوف نعرض لكم تطبيق مقشر القهوة للركب والأكواع ونؤكد أنك سوف تحصلين على نتائج مبهرة من أول استعمال.

مقشر القهوة للركب والأكواع

الطريقة الأولى لتحضير مقشر القهوة للركب والأكواع تحتاج إلى توفير المكونات التالية واتباع الخطوات الآتية:

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقتين كبار من السكر الخشن.

في وعاء عميق يتم خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

يتم تنظيف البشرة جيدا قبل تطبيق المقشر عليها وتجفيفها جيدا.

يتم وضع المقشر على الركب والأكواع ويتم عمل تدليك خفيف بحركات دائرية لطيفة.

يترك على البشرة لمدة نصف ساعة بعدها يغسل بالطريقة العادية.

القهوة والزبادي لتقشير الركب والأكواع

الطريقة الثانية لتقشير الركب والأكواع تعتمد على الآتي:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتين كبار من الزبادي البلدي.

يتم خلط المكونات جيدا في وعاء ويتم وضع الخليط الناتج على الركب والأكواع وتترك على البشرة لمدة نصف ساعة أو حتى يجف الخليط.

يتم فرك الخليط وغسل الركب والأكواع جيدا.

يمكن وضع كريم مرطب مناسب للبشرة بعد الانتهاء من تطبيق المقشر.

استخدام القهوة يساعد كثيرا في علاج مختلف المشاكل التي تتعرض لها البشرة.

تساعد القهوة في تنعيم البشرة وتعالج الحروق المختلفة التي تعرضت لها نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس القوية، كما أنها تشد البشرة وتجعلها موحدة اللون بشكل طبيعي تماما.

استخدمي سيدتي القهوة لتقشير الركب والأكواع بدون خوف أو قلق لأنها سوف تعطي نتيجة تجعلك تستخدمينها طوال الوقت.