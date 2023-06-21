انت الأن تتابع خبر بدون غسل ..... أسرار إستخدام أقوى وصفة هندية رشة قبل النوم تطول الشعر وتوقف التساقط كيراتين طبيعي والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - هل تعانين من تقصف الشعر وهيشانه؟ ان كان شعرك باهت وضعيف ويتساقط بشكل مخيف فهذه الوصفة ستعمل كالسحر وستحل كل مشاكل شعرك بمدة قصيرة للغاية وبدون الحاجة لغسل الشعر.

وصفة اليوم هي سر من أسرار الهنود والذي تناقلته الأجيال للحصول على شعر صحي كثيف حيث يشتهر الهنود بشعرهم بشكل خاص في كل انحاء العالم كما انهم يقومون بتربيته وبيعة كباروكات شعر طبيعية .

تابعي معنا المقال التالي للحصول على الوصفة المعجزة والتي ستعيد لشعرك الرونق واللمعان كما أنها ستوقف تساقطه من أول استعمال .

مكونات هذه الوصفة متاحة للجميع وغير باهظة الثمن وتتواجد في كل منزل، ومكونات الوصفة الهندية هي:

1_ورق الغار.

2_روز ماري.

3_قرنفل.

4_ثوم.

طريقة عمل الوصفة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه

يمكننا الآن استعراض خطوات تحضير الوصفة الهندية السحرية لتطويل الشعر ومنعه من التساقط، خطوات التحضير سهلة وبسيطة لكنها تحدث فرقًا كبيرًا لشعرك، الخطوات تتمثل في الكلمات الآتية:

نأخذ وعاء صغير ونضع به بعض فصوص الثوم.

ثم نضع خمسة فصوص من القرنفل في الوعاء.

ثم نضيف لتلك المكونات ثلاثة أوراق من ورق الغار وقليلًا من روز ماري ثم نبدأ بتقليب جميع المكونات المذكورة سابقًا جيدًا

ثم نضيف نصف كوب من الماء ونضع الوعاء على النار وننتظر حتى يتم غليان الوعاء.

يتم رفع الوعاء بعد غليانه ونضعه في الثلاجة كي يكون دافىء قليلًا.

ثم نحضر زجاجة غطاء بخاخ ونضع بها ماء المزيج بعد تصفيته.

وكل ليلة قبل الخلود إلى النوم يتم رش بضع رشات على كامل فروة الرأس ويتم تدليكها بلطف.

وبعد أسبوع ستلاحظ فرقًا في سرعة نمو الشعر.

لماذا يدخل الروزماري في وصفات تطويل الشعر؟

سؤال يتم طرحه بواسطة العديد من النساء، هذا المكون السحري له فوائد عدة خاصة بالشعر، فهو يساعد على نمو الشعر بطريقة أسرع ويحميه من التساقط ويجعله أكثر كثافة ويجعل الشعر أكثر حيوية، لذلك نساء الهند تدخله في الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه .