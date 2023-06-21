انت الأن تتابع خبر زيت معجزة يخفي الشيب في ثواني وعلاج مذهل لتساقط الشعر والهيشان والقشرة وتكثيف وتطويل الشعر انبات الفراغات من اول مرة والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - تعاني العديد من الفتيات من مشاكل تساقط الشعر والشيب المبكر وتنتج هذه المشاكل عن عدة أسباب بعضها خارجية مثل عدم الاهتمام الكافي بالشعر والبعض الآخر داخلية مثل نقص بعض الفيتامينات وعدم التغذية الجيدة، لذا وقبل البدء في وصفة الزيت المعجزة لمعالجة الشعر لابد من أن تدخلوا الفواكه والخضروات في نظامكم الغذائي للحصول على نتائج مدهشة.

والان تابعوا معنا مكونات وطريقه تحضير الزيت المعجزة في المنزل من مكونات طبيعية.

مكونات الزيت المعجزة لعلاج شيب الشعر :-

2 ملعقة كبيرة من زيت الحنة

2 ملعقة كبيرة من زيت العرقسوس

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل

1 كبسولة من حبوب الفوليك أسيد (تفتح الكبسولة وتستخرج محتوياتها)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، قم بمزج زيت الحنة وزيت العرقسوس جيدًا.

أضف مسحوق الخردل وحبوب الفوليك أسيد المستخرجة إلى الخليط واخلطهما معًا حتى تتكون عجينة متجانسة.

يُفضل وضع العجينة في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على جودة المكونات.

طريقة الاستخدام:

قبل استخدام الكريم، تأكد من أن شعرك نظيف وجاف.

قم بتوزيع الكريم بالتساوي على فروة الرأس والشعر باستخدام أطراف أصابعك.

قم بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق للتأكد من تغطية الشعر بالكامل.

اترك الكريم على الشعر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين.

بعد انتهاء الوقت المحدد، قم بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو اللطيف.

قم بتكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.