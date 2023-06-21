انت الأن تتابع خبر أفضل طريقة لتحضير معمول العيد بحشوات الفواكة بمذاق شهي أحلى من تحلية الخارج والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - أقترب عيد الأضحى وأصبح وقت تحضير مختلف أنواع الكعك والبسكويت والمعمول واليوم سنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير المعمول بحشوة الفواكة المفضلة لكم وذلك للتغلب على ملل الحشوات الإعتيادية ولصنع معمول بمذاق مختلف سينبهر به كل ضيوفك.

أجلبي المكونات الآتية وأتبعي خطوات تحضير المعمول بحشوات الفواكه للحصول على معمول لايقاوم.

مقادير عجينة المعمول :-

طحين : 2 كوب

لوز : كوب (مطحون)

الزبدة : 200 غم (طرية)

الزيت النباتي : ربع كوب

حليب : نصف كوب (سائل)

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

– مقادير حشوة التين :

تين مجفّف : 6 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

عصير البرتقال : ثلاث أرباع الكوب (طازج)

سكر : نصف كوب

الجوز : ربع كوب (مطحون)

لوز : ربع كوب (مطحون)

فستق : ربع كوب (مطحون)

– مقادير حشوة البرتقال :

مربى : 2 ملعقة كبيرة (مربى برتقال مصفى جيداً من القطر)

فستق : ربع كوب (مطحون)

– سكر البودرة : حسب الحاجة (للزينة)

طريقة التحضير:

نضع كل المكونات في وعاء، ونعجن حتى نحصل على عجينة لينة وناعمة ومتجانسة.

نشكل العجينة لطابات متساوية، ونفردها على سطح اليد ونحشيها بحشوة التين أو مربى البرتقال.

نقفلها ونضعها بقالب السيليكون، ونضع القالب بالفرن على حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ربع ساعة، أو حتى تشقر على الخفيف.

نتركها حتى تبرد تماماً قبل ما نخرج حبات المعمول من قالب السيليكون.

ممكن تزيين حبات معمول التين برشة من السكر الناعم مع القليل من الفستق الحلبي المطحون.

يمكن تزيين حبات معمول مربى البرتقال بالشوكولاتة والفستق الحلبي المطحون.