انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية في عشبة ورق الغار للقضاء على دهون البطن وسوف تعيدك إلى سن الـ 20 في 7 أيام بس اذا استخدمته بهذه الطريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان ورق الغار أو ورق اللورا صنف نن أشهر التوابل التي يجب تواجدها في المطبخ المصري لأنه يتمتع بفعاليات خرافية في المطبخ حيث يساعد ورق الغار على إزالة الدهون وحرقها بشكل جيد.

ويدخل ورق الغار في البخور وله فعالية في إخراج الطاقة السلبية المتواجدة في البيت ويدخل في عديد من الأكلات المختلفة لأنه يعطي الطعام مذاق ورائحة جميلة ويسمى ورق الغار بين المصريين بورق اللورا ويعمل ورق اللورا كطارد للحشرات المزعجة في الصيف.

وهناك الكثير من الأشياء التي يدخل فيها ورق الغار ومنها الوصفات الطبيعية يجميع أنواعها والصبغات أيضاً ولكن الآن سنتعرف على جانب واحد من فوائده وهي وصفة لإنقاص الدهون الزائدة في منطقة البطن بطريقة بسيطة جداً وسريعة ولها مفعول خارق في السطور القادمة.

طريقة ورق الغار للتخلص من الدهون

ضعي ثلاثة أعواد من القرنفل على الماء على النار لكي يغلي ثم يتم تناوله مرة واحدة كل يوم صباحاً علي معدة فارغة، ويمكنك أن تضيفي ملعقة واحدة من خل التفاح على المشروب قبل الإفطار لأن تلك الإضافة من شأنها أن تزيد من فعالية المشروب في حرق الدهون الصعبة في الجسم وهذا لو كانت صحتك قادرة على هذا لأنها قد تسبب لك حرقة في المعدة، لهذا ينبغي الحذر قبلها كي لا تتسببين في إلحاق أي ضرر بصحتك مهما كان بسيطاً أو لا يذكر.