انت الأن تتابع خبر مكون سحري .. بملعقة واحدة استخدميها منه لتسوية اللحم بسرعة عالية دون الحاجة لاستخدام حلة الضغط في العيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك تجهيز اللحوم بسرعة كي تصبحي خبيرة في المطبخ، لذلك تحتاجين إلى معرفة طريقة التعامل مع بعض الطعام الخاص ويسمى بـ “أسرار المطبخ”، وهذه الأسرار معروفة لدى النساء اللاتي عمَلْنَ في المطبخ لمدة طويلة، واللواتي يواجهن العديد من المشاكل والصعوبات في المطبخ ولا يعرفن طريقة تعاملن معها.

من بين هذه المشاكل طهي اللحوم، فشائع أن اللحم يأخذ وقتاً طويلاً لينضج، وتضطر النساء إلى تسطيح اللحم وتركه على النار لعدة ساعات، ولكن هناك بعض الأسرار البسيطة التي ستساعدك على تجهيز اللحم في وقت قصير ودون عناء.

طرق طهي اللحمة في وقت قليل

إذا كنتي تريدين طهي اللحوم المجمدة، عليك بضرورة إذابتها بالكامل لجعلها ناعمة في يدك، تمامًا مثل اللحوم الطازجة، ولا بد من ذلك خاصة وأن الطهي بطريقة المجمد يستغرق وقتًا طويلًا.

قومي بغسل اللحم الأحمر وتصفيته، ثم ضعيه في وعاء عميق وأضيفي ربع كوب من الخل أو نصف كوب من دبس الرمان والهيل وورق الغار، إذا كنت ستستخدمه في الطبخ العادي، ولكن إذا كنت تريدين تحميصها فأضيفي ماء وبصل وملعقة صغيرة من العسل أو السكر، وهذا سيساعد على طهي اللحم بسرعة.

وقبل طهي اللحم، تأكد من وصول الماء لدرجة الغليان، إذ يزيد الماء البارد من وقت الطهي ويؤدي إلى استمرار اللحم في الثبات.

يجب تأجيل إضافة الملح لطهي اللحم الأحمر إلى أن يصبح ناضجاً تماماً، لأن إضافته في بداية الطهي يزيد من صلابة اللحم.

تسوية اللحوم باستخدام الخل

هي طريقة لتحضير اللحوم من خلال :

غمسها في محلول مائي يتضمن الخل، وذلك لمنحها نكهة خاصة وتخفيف من سمك اللحم.

يتم ترك اللحمة في المحلول لعدة ساعات قبل طهيها كما يفضل استخدام الخل الأبيض لمنح اللون الأبيض الجميل الذي يتميز به الطبق، يتميز الخل بقوته الخاصة في تسريع عملية الطبخ، ويستخدم كعنصر طبيعي لتحلية اللحوم المسلوقة، ومن الأفضل إضافة بضع قطرات من الخل إلى الماء الساخن ووضع القدر عليه لإغلاقه بإحكام.

كما يستخدم الخل لتنظيف اللحوم قبل طهيها لأنه يتميز بخصائص مطهرة، ويقضي على الروائح الكريهة.