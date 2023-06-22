انت الأن تتابع خبر إختبار شخصية عجيب يكشف هل ينجذب لك الآخرون ام لا ويكشف التخصص الذي يناسبك عبر شكل قبضة يدك في الصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في اختبار الشخصية هذا يمكن ان تكتشف عبر شكل القبضة في يدك عن اسرار وخفايا شخصيتك قد لا تعلمها انت حتى عن نفسك ولكي تخوض هذا الاختبار فيجب عليك تحديد كيف تقيض يدك ثم قراءة التحليل التالي

اقرأ اختبار شخصية القبضة هنا على Jagran Josh لاكتشاف ما يقوله أسلوب قبضتك عنك!

اختبار الشخصية: الطريقة التي تصنع بها قبضة يدك تكشف أسرار عنك

# 1 قبضة مع الإبهام ضد السبابة

إذا ضغطت قبضة يدك بالإبهام على السبابة ، تكشف سمات شخصيتك أن لديك مستويات ذكاء عالية يمكن أن تساعدك في كسب دخل أعلى وتحقيق النجاح الأكاديمي والأداء الوظيفي العالي. قد تكون ماهرًا ومناسبًا للمهن شديدة التعقيد مثل المهندس وجراح الأعصاب والفيزيائي وما إلى ذلك. على الرغم من أن الخيارات ليست محدودة لأنك مستعد لأن تكون قادة فعالين ، وذلك بفضل مهارات الاتصال القوية لديك. قد تمتلك مستويات عالية من الثقة بالنفس ، والانفتاح على الخبرات الجديدة ، ومهارات التنظيم الرائعة. قد تكون بارعًا أيضًا في التفكير المنطقي ومعالجة المعلومات لحل مشكلة ما. قد تكون من بين 1٪ من السكان الذين لديهم القدرة على تحسين أنفسهم ، واكتساب مهارات جديدة ، واتخاذ قرارات ذكية. قد تكون منفتحًا وودودًا.

# 2 قبضة مع الإبهام قفل جميع الأصابع

إذا ضغطت قبضة يدك بالإبهام عبر جميع الأصابع ، تكشف سمات شخصيتك أن لديك ذكاء إبداعي عالي. أنت مبدع ، شغوف ، من النوع الذي يتبع أحلامه ، مفكر مبدع ، بديهي ، منفتح على التعلم واكتشاف أشياء جديدة ، واعي ، حساس ، وجريء على السير في مسارات غير تقليدية. لديك القدرة على تحويل الشدائد إلى فرص. تنظر إلى المعاناة من الخسارة والهزيمة والنضال كمحفزات للتحول الذاتي والنمو الشخصي والإبداع. يمكنك أن تكون متقدمًا على الجمهور إذا كنت تتقن استخدام حساسيتك لإنتاج روائع فنية. يساعدك اليقظة الذهنية على أن تكون في اللحظة الحالية بينما تترك عقلك يتجول لاستكشاف التعبيرات الفنية. لديك التعاطف والرحمة والذاكرة المحسنة والاستبطان والتنظيم الذاتي.

# 3 قبضة مع الإبهام بالداخل

إذا أمسكت بقبضتك بالإبهام داخل كل الأصابع ، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص جذاب للغاية وجذاب وجذاب. لا ينبغي أن تتفاجأ عندما تجد أشخاصًا يتدفقون من حولك. ما يعجب به الناس فيك هو موقفك الإيجابي ، وصدقك ، وثقتك بنفسك ، وصبرك ، وفضولك ، وانفتاحك ، وسلوكك الذي لا يتزعزع. لديك القدرة على أن تكون بخير بغض النظر عن الموقف. إن قدرتك على إيجاد السلام والقوة حتى في البيئات الصعبة أو المثيرة تجعلك شخصًا مثيرًا للتحدي ولكن جذابًا. تخبرنا أسرار شخصيتك الساحرة أنك تبتسم دائمًا ، ومسالمًا ، ولست مهووسًا بالماضي ، وتتحدث بهدوء ، وتجعل الناس طيبين عن أنفسهم ، وتبدي اهتمامًا بالآخرين ، وتثني على الناس ، وتتواصل بالعين ، وتسعى وراء أحلامك وهواياتك ، وما إلى ذلك.