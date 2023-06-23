انت الأن تتابع خبر استعراض قوات أمن الحج 1444.. «جاهزون على أكمل وجه» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعراض قوات أمن الحج 1444 لقوتها المشاركة في موسم الحج لهذا العام، وذلك من أجل التأكيد من جاهزية قوات أمن الحج للقيام بمهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام.

استعراض قوات أمن الحج 1444

شهد الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج 1444 حضور وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعدد من الوزراء ومدير الأمن العام والقيادات الأمنية والمسؤولين بمختلف الجهات المعنية بخدمة الحجيج.

كما شهد الحفل حضور كافة قوات أمن الحج واستعرض خلاله جاهزيات الآليات والمدرعات الخاصة والطيران الأمني.

التجهيزات الأمنية لموسم الحج

أكد الفريق محمد البسام، مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية لحج هذا العام، على جاهزية القوات الأمنية لموسم الحج 1444.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن اكتمال جاهزية القوات الأمنية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية وحفظ النظام وإدارة الحشود والمخاطر.

وأكد على أنه لن يتهاون في أي مخالفة لأي نظام الحج خصوصا من يتجهون إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح حج.

تابع أن الجميع سوف يؤدي كافة الجهات المعنية لحج هذا العام في تأدية المهام على أكمل وجه وتوفير كافة الأجواء الملائمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

أدعية ذي الحجة 1444

اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انى اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت.

اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ ، وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.