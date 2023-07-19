انت الأن تتابع خبر اعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. أبرزها الضعف والتعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد اعراض نقص البوتاسيوم واسبابه من أبرز الأشياء التي يكثر البحث عنها حالياً، وذلك لأنه من أهم العناصر الغذائية التي تحافظ على السؤال الموجودة في الجسم والجهاز، وهو يوجد في الدم بنسبة ما بين 3.5 لـ 5.0 مللي، وبعد الشعور بالأعراض يقوم المريض بعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لهم.

اعراض نقص البوتاسيوم

ويجب أن يعرف المريض اعراض نقص البوتاسيوم لأنها من الأشياء التي تؤثر على حياته بشكل عام، ولذلك لابد من توخي الحذر الشديد، وذلك لأنها من الأشياء التي لابد أن يعرفها الجميع في الوقت الحالي ليكشف الشخص عن الطبيب بشكل سريع، ومن أهمها ما يلي:

إمساك مزمن.

خفقان ورعشة في القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

الإحساس المستمر بالقلق والتعرض إلى الاكتئاب الشديد.

الإصابة بضعف العضلات.

الإحساس المستمر بالصداع والدوخة والآلام الشديدة ببعض أجزاء الجسم.

أسباب الإصابة بنقص البوتاسيوم

ومن المرجح أن حالة نقص البوتاسيوم في الدم هو واحد من الأشياء التي تضر الجسم كثيراً، ويتم العمل على تقديم الكثير من الأسباب التي تؤثر على الجسم بشكل كامل، ومن أبرز هذه الحالات هي ما يلي: