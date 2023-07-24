وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل كيكة الـ 10 دقائق

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رياض - احمد صلاح - نقدم طريقة عمل كيكة الـ 10 دقائق لأنها من المعجنات التي يحبها الكبار والصغار، وكل مكوناتها تتوفر في جميع المنازل، ولابد أن يتم السير على العديد من الخطوات لتحضيرها بسهولة وسرعة من داخل مطبخك.

مكونات عمل كيكة الـ 10 دقائق

وسوف نقدم لكم مكونات عمل كيكة الـ 10 دقائق لأنها من الأكلات المميزة، ويحب تناولها الكبار والصغار، وهذه المكونات هي:

أربع بيضات.

واحد كوب دقيق.

¾ سمن أو زبدة أو زيت.

2 كوب دقيق ذرة.

1 ¼ كوب سكر.

1 كوب حليب سائل.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة كربونات.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل كيكة الـ 10 دقائق الشيف نادية السيد

وتستطيع جميع الأمهات تحضير كيك الـ 10 دقائق بسهولة وسرعة طوال اليوم، وذلك لأنها من أشهى أنواع المعجنات التي يريد يتناولها الجميع وخاصة الأطفال والكبار، وتقدم كما يلي:

حضري وعاء واستعملي المضرب الكهربائي واضربي السمن مع السكر بشكل جيد لتحصلي على قوام كريمي مثل القشطة.

وضيفي البيض مع الفانيليا وقومي بالخفق من جديد، وبعدها ضعي السمن أو الزيت أو الزبدة وعليهم الحليب والسكر، واخفقي جميع المكونات مع بعضها البعض.

حضري وعاء كبير وامزجي فيه المكونات الجافة مثل دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح وقلبيهم جيداً.

وضعي كل مكونات كيكة الذرة السائلة وعليها المكونات الجافة وقلبي إلى أن تحصلي على عجينة سائلة وتكون مثل الكريمة.

وحضري قالب الكيك المدهون بالسمن ويكون مبطن بطبقة من الدقيق، وضعي مكونات عجبن الكيك لـ 1/3 القالب.

سخني فرن مسبق على 180 درجة.

ضعي الكيك على الرف الأوسط لمدة تصف ساعة واشعلي الشواية من على الوجه لتحصلي على اللون الذهبي.

وبعد النضج خرجيها من الفرن واتركيها جانباً وقطعيها وتقدم مع المشروب المفضل.