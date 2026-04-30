توروب يمنح إمام عاشور تعليمات خاصة قبل مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:34 مساءً - حرص ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي على منح إمام عاشور تعليمات خاصة لتنفيذها في مباراة القمة أمام الزمالك غدا الجمعة بالجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

اقترب إمام عاشور لاعب الأهلي من العودة إلى التشكيل الأساسي لفريقه أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الجمعة المقبل وقد يكون على حساب المالي إليو ديانج أو تعديل في التشكيل وعودة أحمد سيد زيزو لمركز الجناح بدلا من اللعب في عمق الملعب كما حدث في مباراة بيراميدز الماضية.

ويرغب توروب في منح إمام عاشور تعليمات خاصة من أجل تحكم الأهلي في منطقة المناورات ونقل الكرة بشكل سريع والتعاون مع زملائه في وسط الملعب والخط الأمامي مع تقديم الدعم الهجومي اللازم والتصويب إذا ما سنجت الفرصة لذلك، ومحاولة استرجاع الكرة في أسرع وقت عند فقدها بمساعدة باقي اللاعبين في خط الوسط.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب على عودة إمام عاشور لخط وسط الأهلي في قمة الدوري، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود اللاعب في تلك المواجهة الصعبة، لاسيما بعدما فقد خط نص الفريق الأحمر صوابه في المباراة الماضية.



توروب يسابق الزمن لتصحيح 5 أخطاء فنية فى الأهلى قبل مواجهة الزمالك



حرص الدنماركى ييس توروب المدير الفنى لفريق الأهلى، على مواجهة لاعبى الفريق بالأخطاء الفنية التى ارتكبوها خلال الفترة الماضية وتحديداً أمام بيراميدز، استعدادا لمواجهة القمة أمام الزمالك.

وشرح توروب للاعبى الأهلى 5 أخطاء قاتلة وقعوا فيها مؤخراً أولها التراجع بعد البداية القوية فى أى مباراة ثم عدم اللعب الجماعى وإهدار الفرص أمام المنافس بجانب عدم إلتزام اللاعبين بالأدوار الدفاعية أما الخطأ الخامس فيتمثل فى غياب الروح والرغبة فى تحقيق الفوز.

وطلب توروب من لاعبى الفريق إصلاح هذه الأخطاء لأنها حرمت الفريق من نقاط كثيرة فى بطولة الدورى وكانت السبب الأبرز فى الخروج من عدة بطولات محلية وأفريقية.