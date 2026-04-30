صافرة ألمانية لقمة الدوري المصري.. من هو حكم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:37 صباحاً - اتفق اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الألماني على تعيين طاقم تحكيم من ألمانيا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، على أن يقود اللقاء الحكم الدولي روبرت شرودر.

الأهلي يواجه أزمة دفاعية قبل القمة

وفي الجانب الفني، يضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب اللمسات الأخيرة على التشكيل، في ظل غياب المدافع ياسر إبراهيم بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز، وهو ما دفع الجهاز للتفكير في بدائل لتعويض هذا الغياب المؤثر.

مفاضلة بين البدائل قبل إعلان التشكيل

ويُعد هادي رياض الأقرب للدفع به في التشكيل الأساسي لتعويض الغياب، بينما دخل عمر الجزار دائرة الترشيحات للمشاركة، سواء منذ البداية أو من على مقاعد البدلاء، خاصة في ظل نقص الخيارات الدفاعية المتاحة قبل المواجهة المنتظرة.