فوز العميد.. نتيجة مباراة الاتحاد ضد التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 09:37 صباحاً - نجح فريق الاتحاد السعودي في تحقيق فوز مهم على نظيره التعاون بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين، ليعزز العميد من حضوره في سباق البطولة.

عوار يفتتح التسجيل ويقود الأفضلية

بدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي واضح، وتمكن النجم الجزائري حسام عوار من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة متقنة من ماريو ميتاي داخل منطقة الجزاء، ليطلق عوار تسديدة قوية ارتطمت بمدافع التعاون قبل أن تسكن الشباك، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة انعكست على مجريات اللقاء.

النصيري يحسم اللقاء ويؤكد التفوق

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد سيطرته على المباراة، ليضيف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من حسام عوار وضعته في انفراد تام مع المرمى، ليتمكن من إنهاء الكرة بنجاح داخل الشباك، مؤكدًا تفوق فريقه وحاسمًا نتيجة المباراة لصالح الاتحاد بهدفين دون رد.