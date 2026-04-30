سنة أولى قمة.. معتمد جمال يواجه الأهلى لأول مرة في مشواره التدريبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 03:34 مساءً - يستعد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك لخوض أول مباراة قمة في مسيرته التدريبية أمام الأهلي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بعدما تعادل مؤخرًا مع إنبي بدون أهداف، في مباراة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن نفس المرحلة من المسابقة.



أرقام معتمد جمال قبل القمة



وقدم معتمد جمال نتائج قوية مع الزمالك منذ توليه المهمة، حيث قاد الفريق في 22 مباراة، حقق خلالها 14 فوزًا، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في صراع اللقب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفريقين، حيث يسعى الزمالك لتعزيز صدارته، بينما يطمح الأهلي لتقليص الفارق وإحياء آمال المنافسة.

وتبقى المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات معتمد جمال، في أول ظهور له بمباريات القمة، وسط ترقب جماهيري كبير لنتيجة اللقاء.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى



تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والأهلى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.